Coronavirus e casi in aumento, a Messina De Luca pronto a convocare il "gabinetto di guerra"

"L'andamento epidemiologico non mi rende sereno e le mezze misure al cospetto di certe dinamiche non servono a nulla". Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, in un post pubblicato su Facebook, conferma la possibilità di riconvocare quello che durante i mesi del lockdown aveva definito il "gabinetto di guerra". Domani alle 11 si terrà un vertice, a porte chiuse, convocato dal prefetto Maria Carmela Librizzi a palazzo del governo per fare il punto della situazione in città e provincia e per assumere le conseguenti decisioni.

"Nel frattempo - dichiara De Luca - ho chiesto a Max Minutoli, assessore comunale alla Protezione civile, di predisporre la macchina organizzativa in assetto di guerra come è stato per il periodo marzo-maggio" .

© Riproduzione riservata