Barcellona, Consiglio comunale nuovo per metà: ritardi e incertezze nell’attribuzione dei seggi

Si rinnova del 50% il consiglio comunale di Palazzo Longano a Barcellona Pozzo di Gotto. Oltre ad aver conseguito, sotto la spinta dell'effetto trascinamento, l'elezione a sindaco di Pinuccio Calabrò, la coalizione di centrodestra ha conquistato 20 dei 24 seggi disponibili. All'opposizione di centrosinistra, oltre al seggio che spetta di diritto al candidato sindaco Antonio Mamì per aver superato il 20% dei voti, i restanti tre scranni sono stati attribuiti così: due alla lista civica Città Aperta e solo uno al Partito Democratico. Tuttavia la ripartizione dei seggi sembrerebbe ancora incerta. È prevista per oggi, infatti, una verifica per stabilire definitivamente se l'attribuzione del quarto seggio “ballerino” spetta o meno alla lista Diventerà Bellissima. In lizza ci sarebbe infatti anche il Pd.

Secondo le prime indiscrezioni trapelate da Palazzo Longano dopo una richiesta di verifica, sembrerebbe che, da una prima sommaria verifica dei voti attribuiti alla coalizione di centrosinistra, che ne avrebbe 32 in più rispetto a quelli indicati nel riparto, un ulteriore seggio potrebbe essere assegnato al Pd in danno di Diventerà Bellissima, che scenderebbe a tre seggi. Mai come in queste elezioni c'era stata tanta incertezza sull'attribuzione delle preferenze e conseguentemente del riparto dei seggi del consiglio comunale. Per poter visualizzare i dati scrutinati, infatti, è stato necessario attendere fino a ieri sera. Il più votato con, 859 preferenze, è stato il Capogruppo di Forza Italia all'Ars Tommaso Calderone, ex consigliere provinciale, che per la prima volta si è candidato al consiglio comunale, ottenendo il maggior numero di preferenze che un consigliere abbia mai avuto nell'ultimo mezzo secolo. E per questo, da consigliere anziano, presiederà la prima seduta del nuovo consiglio comunale.

