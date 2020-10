Amministrative a Milazzo, la forza dei consiglieri uscenti: 15 su 24 tornano a Palazzo dell'Aquila

La forza dei consiglieri uscenti. Ben 15 sui 24 che si erano riproposti alla scadenza del quinquennio, tornano a Palazzo dell'Aquila a Milazzo. E tutti hanno ottenuto numeri importanti dal punto di vista delle preferenze. I volti nuovi sono quindi soltanto 9, anche se tale cifra tende a diminuire ulteriormente visto che tra questi vi sono l'ex sindaco Lorenzo Italiano, volto noto del Municipio, l'ex assessore della giunta Formica, Pippo Crisafulli e l'intramontabile Pippo Doddo, 82 primavere, candidato più anziano in campo e già assessore e consigliere negli anni scorsi.

Dunque, al netto chi varcherà per la prima volta la soglia dell'aula consiliare, saranno in sei: quattro donne (Alessia Pellegrino, Marilena Sottile, Santina Sgrò, Fabiana Bambaci) e due uomini (Danilo Ficarra e Antonio Amato). Tutti, tranne Amato, che sarà il consigliere anagraficamente più giovane e rappresenterà la lista di Lorenzo Italiano, sono a sostegno del neo sindaco Midili. Altra curiosità: Alessia Pellegrino è la moglie di Mario Sindoni, consigliere di “Diventerà Bellissima”, che è stato il più votato in assoluto.

