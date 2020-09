Referendum, resta bassa l'affluenza a Messina: il 16,3% si è recato alle urne

Il rilevamento dell’affluenza alle urne a Messina per l’appuntamento referendario di oggi, domenica 20, effettuato alle ore 19, ha fatto registrare una percentuale del 16,3 per cento con 29.718 votanti.

All’appuntamento referendario abrogativo del 17 aprile 2016, sempre alle ore 19, era stata registrata una percentuale del 17,95 per cento, con 33.924 elettori; mentre per il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, sempre alle ore 19, era stata rilevata una percentuale del 47,04 per cento con 88.572 votanti.

Al referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011, quando si votò su due giorni, la rilevazione effettuata alla stessa ora registrò una percentuale del 25,48 per cento, con 49.620 elettori; mentre per quello del giugno 2009, la percentuale allo stesso orario era stata del 5,17 per cento con 10.128 elettori, anche in quel caso la votazione avvenne su due giorni.

Nei precedenti referendum costituzionali, nel giugno 2006, la percentuale alla stessa ora nel primo giorno di votazione fu del 15,99 per cento, e nell’ottobre 2001, sempre alle 19, fu del 14, 79.

