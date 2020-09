Messina, verso l'addio alla variante "Salvacolline": ma la strada è in salita

La pietra tombale sulla variante “Salvacolline” - il cui nome evocativo tradiva l'obiettivo indicato come primario, cioè fermare le colate di cemento laddove ne è già stato versato fin troppo - verrà posta in consiglio comunale a Messina. Ma la strada non è esattamente in discesa.

Quasi a sorpresa, infatti, la delibera con cui la Giunta De Luca intende chiudere definitivamente la partita è arrivata ieri pomeriggio in Aula. E l'atto con cui, nel dettaglio tecnico, si cassano quegli articoli del regolamento edilizio comunale che, di fatto, costituivano l'architrave del “Salvacolline”.

L'edizione integrale dell'articolo è disponibile sull'edizione cartacea della Gazzetta del Sud - edizione di Messina.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE