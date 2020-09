Emergenza scuola a Messina, De Luca incontra i presidi: disponibili 50 aule esterne

Incontro fra il sindaco, i dirigenti della città metropolitana e presidi delle scuole superiori del Verona Trento, del Caio Duilio e del Seguenza, quella che fanno segnare il maggior deficit di aule fra le scuole superiori.

Ad oggi c'è la disponibilità di una cinquantina di aule esterne e saranno effettuati i sopralluoghi per verificare la possibilità di affittarli per sistemare le classi in esubero. Se tutto dovesse andare a buon fine, una ventina di aule dovrebbero essere ricavate dalla scuola ex Trimarchi di via Orso Corbino e, insieme ad un altra decina recuperate in via la Farina, andrebbero al Nautico che a sua volta restituirebbe una ventina di spazi al Verona Trento.

Quanto al Seguenza una ventina di aule sarebbero disponibili all'istituto delle Ancelle Riparatrici nella zona centro nord. In tempi brevi potrebbero venirne fuori altre 20 e se ne dovessero servire delle altre, potrebbero essere recuperate fra ottobre e novembre.

