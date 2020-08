A Messina niente processione della Vara, tensione altissima tra Comune e comitato

Scintille e parole grosse sono volate nell'ultima seduta della Commisione consiliare Cultura del Comune di Messina. Lo screzio è andato in scena tra uno dei rappresentanti del Comitato storico Vara, Franz Riccobono, e l'assessore Massimo Minutoli, anche se nel mirino è finito anche il collega con delega alla Cultura Enzo Caruso. Dai più considerato l'epilogo di una situazione tesa che si trascina da settimane. L'obiettivo dell'incontro, sollecitato dal Movimento 5 Stelle, sarebbe stato proprio quello di ricucire questo doloroso strappo ed ascoltare le proposte del Comitato Vara per realizzare alcuni eventi collaterali, vista l'impossibilità di organizzare la tradizionale processione del 15 agosto. In particolare, era stato chiesto di coniare una moneta, installare dei gagliardetti nel percorso dell'Assunta, preparare un cartellone e mettere in esposizione in alcuni spazi di Palazzo Zanca i pezzi della macchina votiva. Inoltre il Circolo Filatelico Peloritano ha chiesto di inviare una lettera al Ministero dello Sviluppo Economico affinché si possa realizzare un francobollo in onore della Vara e dei Giganti.

Tutte questioni sulle quali discutere, possibilmente condividendo percorsi comuni, ma che alla fine sono passate in secondo piano travolte dalle tensioni incastonate probabilmente tra una serie di incomprensioni, lettura differente di svariati passaggi, volontà di comprendersi, insofferenze acuite e poi incapacità di ascolto. Che tra parti che parlano della processione più sentita della città, dovrebbe sempre esserci.

