Corse clandestine dei cavalli a Messina, Articolo Uno presentata un'interpellanza parlamentare

La Federazione Provinciale di Articolo Uno di Messina ha investito il proprio gruppo parlamentare nazionale della questione delle corse clandestine dei cavalli nella città dello Stretto.

«Si parla tanto, spesso a sproposito, di sicurezza e decoro urbano - spiega Domenico Siracusano, segretario provinciale di Articolo Uno - concentrandosi unicamente su alcuni fenomeni lasciando invece sullo sfondo alcune questioni centrali. L'interpellanza parlamentare vuole tenere accesi i riflettori su fatti che da troppo tempo si ripetono e che segnano nel profondo la comunità messinese. Non ci possono essere "pezzi" di città, in centro e in periferia, che stanno fuori dalla giurisdizione dello Stato diventando "proprietà" di mafie e criminalità organizzata. Serve uno scatto in avanti di tutte le autorità cittadine - conclude Siracusano - fuori da ogni sterile propaganda o ricerca di facile consenso».

© Riproduzione riservata