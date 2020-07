Messina, Sorbello: "Valutare la possibilità di organizzare la processione della Vara"

“La Vara? Si può fare”. È il consigliere comunale di Messina Salvatore Sorbello a scrivere al sindaco Cateno De Luca per chiedere "di valutare la possibilità di organizzare la Processione della Vara 2020 secondo le indicazioni provenienti dal Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della salute, che non vieta le processioni religiose previa osservanza delle linee guida sul distanziamento e sull'utilizzo dei dispositivi di protezione".

E ancora: "Com'è noto, la Vara viene trainata dai tiratori attraverso l'uso di corde lunghissime che permettono il cosiddetto distanziamento sociale e si potrebbero inserire segnali di confine per l'occupazione dello spazio necessario a muoversi. Nessun problema poi vi sarebbe circa il rispetto dell'utilizzo delle mascherine, posto che sotto la stretta vigilanza degli organizzatori comunali, gli eventuali trasgressori sarebbero individuati e richiamati facilmente all'ordine. Quanto al problema principale di probabili assembramenti di pubblico, si potrebbe intervenire per tempo e, quindi, sin da ora, informando tutta la popolazione che la città resterà chiusa in occasione della Processione e che la stessa potrà essere vista in diretta streaming sul sito del Comune o sulle tv locali"”.

