Hotspot di Bisconte, silenzio dalla prefettura di Messina: rischio scontro col Comune

Pubblicata all’Albo pretorio e sul sito internet del Comune di Messina l’ordinanza sindacale relativa alla gestione dei migranti nell’ex caserma Gasparro di Bisconte. Dopo un “passaggio” in Prefettura, per gli aspetti relativi all’ordine pubblico, il sindaco Cateno De Luca, non avendo ricevuto risposta dal rappresentante del Governo Maria Carmela Librizzi, ha deciso di rendere ufficiale l’atto firmato ieri.

Entrerà in vigore il 25 luglio: cinque i giorni di tempo concessi al Viminale per lo sgombero della struttura ritenuta dal sindaco “abusiva”. Si profila, quindi, l’ennesimo scontro istituzionale, già nato oggi con l’assenza di riscontro e osservazioni della Prefettura di fronte a un atto ritenuto urgente da Palazzo Zanca.

IL TESTO DELL'ORDINANZA

“Trascorse oltre dodici ore in assenza di comunicazioni e/o osservazioni da parte della Prefettura di Messina, considerata la persistente situazione di emergenza che ha imposto l’adozione della presente Ordinanza a tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, risulta indifferibile l’adozione del presente provvedimento”. È questo il passaggio contenuto nell’ordinanza relativa alla mancanza di riscontro dal Palazzo del Governo.

