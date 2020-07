Isole pedonali in centro a Messina e a Torre Faro, si va verso l'intesa

Si sblocca l'impasse dell'isola pedonale e alla quarta seduta salta fuori la soluzione che sembra mettere d'accordo una maggioranza trasversale. Si profila la pedonalizzazione nel fine settimana a Torre Faro ma anche quella, ed è questa la vera novità, di una parte importante del centro città.

A tirare fuori il coniglio del cilindro è stato il consigliere Biagio Bonfiglio. Per superare lo stallo, ha presentato una mozione che rimescola i termini della proposta di pedonalizzazione e addirittura ne amplia le aree. L'aula, in versione “extralarge” con ben 27 presenti, vota l'atto e l'assessore Salvatore Mondello ritira la sua delibera per presentarne già oggi una che segua la linea della mozione.

