Decreto risanamento di Messina, bocciata la procedura "accelerata"

Nessuna procedura “accelerata” per il disegno di legge targato Gelmini-Siracusano per il risanamento a Messina. Stamattina la conferenza dei capigruppo della Camera ha bocciato la proposta di Forza Italia di dichiarare la procedura d’urgenza dell’iter legislativo, che adesso dovrà proseguire il percorso ordinario in commissione Ambiente.

Decisivo il no delle forze di governo. La proposta di legge, in estrema sintesi, prevede lo stanziamento di 250 milioni di euro in tre anni e la nomina di un commissario straordinario (ma anche l’istituzione di una Zes e la promozione di progetti di inclusione sociale e formazione).

