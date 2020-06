"Bando dello stadio Scoglio senza visione complessiva", la nota di 18 consiglieri di Messina

«Bando dello stadio Franco Scoglio privo di una visione complessiva». Lo affermano, in una nota indirizzata al sindaco Cateno De Luca, 18 consiglieri comunali, primo firmatario Nino Interdonato. Critiche, in particolare, per la gestione dell’area che cade a ridosso della contrada di San Filippo.

Gli scriventi «ritengono che una programmazione tecnica lungimirante avrebbe dovuto emanare un bando europeo comprensivo degli stadi Scoglio e Celeste, oltre che il PalaSanfilippo, prevedendo la valorizzazione dei terreni limitrofi, e la possibilità di riconversione di beni immobili, oggi in avanzato stato di degrado, attirando in Città investitori qualificati a livello internazionale».

Gli stessi consiglieri del civico consesso messinese «auspichiamo, qualora il bando attualmente in corso non dovesse trovare nessun aggiudicatario, che l’amministrazione comunale riconsideri l’intera strategia confrontandosi con il Consiglio comunale».

