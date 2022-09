Oroscopo di domani 12 settembre 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 12 settembre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 12 settembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Cominciate la settimana a pieno ritmo, grazie al sestile lunare con Marte. Anche Saturno è dalla vostra parte e vi ricorda per tempo impegni importanti. Un’azione decisa, ma responsabile. Ecco la strada che vi porterà a un passo dal successo sperato.

Toro. 21/4 – 20/5

Non è sempre facile esprimere le vostre emozioni, ma almeno, prima di gettare la spugna, provateci! Dall’altra parte non c’è un muro invalicabile. In una giornata in cui lo spirito d’iniziativa non è al massimo, vi appoggiate a quanto avete già fatto.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Con lo spirito di intraprendenza donatovi dagli ottimi rapporti della bianca Signora con Marte, sarete così incisivi da lasciare un segno indelebile. Vale la pena fare gli straordinari e tornare tardi, se riportate a casa un lauto compenso in tasca...

Cancro. 22/6 – 22/7

Vi scontrate con la cocciutaggine di qualcuno. Meglio lasciar perdere e desistere, piuttosto che sprecare tanto fiato ed energie inutilmente. Continuate dritti per la vostra strada, anche se vi sembra quella più in salita. Allenerete fiato e gambe.

Leone. 23/7 – 23/8

Le idee, che la Luna in Ariete vi fa balenare in mente, sono quelle giuste per mettere in luce le vostre capacità, di fronte alle altre persone. Il capo vi ringrazia per un ottimo suggerimento che avete dato al vostro team. Gongolate di piacere.

Vergine. 24/8 – 22/9

In questo periodo, in compagnia di Venere, non è facile sentirvi dire di essere soddisfatti al cento per cento del vostro rapporto di coppia. Fascino ne avete. Solo che non lo utilizzate al meglio, e invece che conquistare, potreste allontanare.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Sopperite all’opposizione lunare tirando fuori le vostre migliori aspirazioni. L’agognata meta vi sembra lontana? Forse dovete solo girare l’angolo. Potete migliorare il vostro luogo di lavoro, l’ufficio, lo studio, senza nemmeno spendere una fortuna.

Scorpione. 23/10 – 22/11

L’operato altrui potrebbe non essere eccelso, ma le vostre critiche sono pesanti da digerire. Non ficcate il naso in affari che non vi riguardano. Usate un po’ di tatto, soprattutto in situazioni delicate: non sarebbe male disporne di una bella scorta.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Ispirati dalla Luna in perfetta consonanza con il vostro segno, non vi fermate di fronte alle apparenze. Sapete come centrare facilmente l’obiettivo... Non avete bisogno di grandi suggerimenti. Lasciatevi andare, un bel respiro e... il gioco è fatto!

Capricorno. 22/12 – 20/1

Magari non ci guadagnerete granché o forse nulla. Ma un’attività benefica a favore del prossimo è di sicuro un buon investimento per il futuro. Prendetevi tutto il tempo necessario per ascoltare la voce del cuore, perché non grida, ma sussurra.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con l’Astro notturno e Saturno a fare il tifo per voi, dimostrate grande lealtà con gli amici e tanta responsabilità con i vostri colleghi. A volte potreste essere troppo seri. Un bel sorriso fa aprire molte porte che prima erano chiuse.

Pesci. 20/2 – 20/3

