Oroscopo Toro di oggi 8 e domani 9 settembre

Oroscopo Toro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 8 settembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Toro

Se volete andare d’amore e d’accordo con qualcuno in particolare, sarà molto meglio smussare un po’ gli spigoli della vostra personalità. La dissonanza lunare con Urano vi mette in guardia rispetto ad alcune scelte. No all’ostinazione! Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Toro e per tutti i segni

