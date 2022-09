Oroscopo di domani 9 settembre 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 9 settembre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Forse per oggi non riuscirete a raggiungere grandi traguardi. Accontentatevi di piccole cose, evitando di azzardare imprese mirabolanti. Dato che è già venerdì, vi portate dietro un po’ di stanchezza accumulata. Ma il weekend è in arrivo!

Toro. 21/4 – 20/5

La Luna in Pesci vi regalerà un aiuto prezioso nell’esprimere le vostre idee, ma soprattutto le emozioni e i sentimenti che provate per qualcuno. Nella coppia potete ristabilire l’armonia e rinsaldare un legame che sembrava non troppo stabile.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La doppiezza di qualcuno che gioca in maniera poco limpida vi tiene sulle spine, ma alla fine scoprirete che si tratta solo di una supposizione. Prima di firmare un documento importante, meglio rileggerlo senza tralasciare nemmeno una parola.

Cancro. 22/6 – 22/7

Se siete tra i fortunati che possono godersi tardive ferie settembrine, il trigono lunare vi darà una mano con i preparativi e l’organizzazione. Date prova di grande coordinazione, delegando i giusti compiti a chi li può portare a termine di sicuro.

Leone. 23/7 – 23/8

Un piccolo guadagno extra potrebbe farvi gola. Dipende però dalla mole di impegno e di lavoro che vi richiederebbe, da sbrigare in poco tempo. Non lasciatevi fuorviare da chi la pensa diversamente. Valutazioni da considerare senza agitazione.

Vergine. 24/8 – 22/9

Dovete probabilmente far fronte a numerose incomprensioni nell’ambito domestico-familiare, per colpa dell’opposizione lunare a Venere. Non date sempre la colpa agli altri. Imparate ad assumervi le vostre responsabilità senza minimizzare.

Bilancia. 23/9 – 22/10

In questo periodo avete dalla vostra Mercurio. La cosa più importante sarà mantenere un adeguato ordine mentale, e andrete alla grande. La scrivania dell’ufficio ha bisogno di una risistemata. Perché non abbellirla con una bella foto?

Scorpione. 23/10 – 22/11

La bianca Signora in trigono al vostro cielo vi rende inaspettatamente loquaci. Approfittatene, se dovete parlare davanti a un pubblico numeroso. Concedetevi una piccola pausa dallo stress lavorativo. Un po’ di sano divertimento ogni tanto ci vuole!

Sagittario. 23/11 – 21/12

Non è facile essere gentili con chi non sopportate. D’altronde è anche difficile non seguire certe sensazioni che provate a fior di pelle. Con la confusione messa in atto dalla Luna in Pesci, il bianco potrebbe diventare nero e viceversa.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Sfruttate ogni situazione, anche quelle che all’inizio potrebbero non sembrare un granché, a vostro vantaggio personale. Che savoir-faire! La Luna in armonia vi fa diventare dei grandi romanticoni e avete già pronta un’emozionante poesia.

Acquario. 21/1 – 19/2

L’Astro della notte ha già abbandonato il vostro segno, ma il retaggio del suo riflesso luminoso si fa ancora sentire, e navigate in acque tranquille. Avete tutte le carte in regola per far valere le vostre idee. Perciò non chiudetele in un cassetto.

Pesci. 20/2 – 20/3

La sensibilità della Luna arrivata in casa vostra e il bisogno di affetto della sua opposizione a Venere si uniscono in un mix molto particolare. Non potete sperare di essere sempre compresi da tutti, ma almeno dal partner lo dovreste pretendere.

