Oroscopo Leone di oggi 7 e domani 8 settembre

Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 7 settembre

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Rischiate di arrivare tardi a un appuntamento importante. Meglio partire un po’ in anticipo, soprattutto se dovete guidare nel traffico. Con la Luna opposta al vostro cielo, le discussioni con il partner potrebbero essere logoranti. Evitatele. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2022 DI BARBANERA

© Riproduzione riservata