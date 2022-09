Oroscopo di domani 7 settembre 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 7 settembre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 7 settembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Andare controcorrente sarà un gioco da ragazzi, grazie al sestile lunare con papà Giove che rema per voi. Cercate di non approfittarne troppo. Potete assumervi qualche piccolo rischio d’impresa. Calcolate sempre tutto senza affidarvi al caso.

Toro. 21/4 – 20/5

Il rapporto con la Luna in Acquario non funziona proprio. Provate a mantenervi a galla, nonostante le burrasche emotive che vi potrebbero colpire. La soluzione di un problema non è poi così lontana, ma voi sembrate non farci caso. Aprite gli occhi!

Gemelli. 21/5 – 21/6

Anche se le incombenze sono molte, l’appoggio del trigono lunare con Marte vi darà quella marcia in più di cui potreste avere davvero bisogno. Nel mondo degli affari è in arrivo qualche corposa gratificazione. Non ve ne vantate troppo in giro, però!

Cancro. 22/6 – 22/7

Per un attimo credete di non riuscire in un compito preciso che vi è stato assegnato da un superiore. Ritornate in voi e dimostrate quanto valete. Con i vicini non è sempre facile andare d’amore e d’accordo, ma se ci mettete impegno e buon cuore...

Leone. 23/7 – 23/8

Rischiate di arrivare tardi a un appuntamento importante. Meglio partire un po’ in anticipo, soprattutto se dovete guidare nel traffico. Con la Luna opposta al vostro cielo, le discussioni con il partner potrebbero essere logoranti. Evitatele!

Vergine. 24/8 – 22/9

Qualche faccenda domestica arretrata richiede più tempo del previsto. Fatevi dare una mano dai componenti della vostra famiglia. Ognuno può contribuire. La concorrenza non sempre gioca in maniera leale. Dimostrate di poter vincere seguendo le regole!

Bilancia. 23/9 – 22/10

Utilizzate al massimo il fascino donatovi dal trigono della bianca Signora con Mercurio. Non giocate troppo con i flirt, o potreste cacciarvi in qualche guaio. Ottime chance professionali. Spedite il vostro curriculum, e sfruttate ogni aggancio e ogni conoscenza.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Un cambiamento repentino potrebbe farvi davvero perdere le staffe. C’è sempre un imprevisto da gestire, ma non ve la prendete con i colleghi. Occhio alla disarmonia lunare con il vostro segno. Non rimanete troppo rigidi nelle vostre posizioni.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Avete la determinazione e le giuste conoscenze per ottenere molto nella carriera, se riuscirete a non farvi distrarre da una persona in particolare. Attenti alla possibile superficialità. In una relazione a cui tenete molto, non date nulla per scontato.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Nella vita fatevi guidare da ideali elevati e giusti principi, in modo da non dover mai rendere conto a nessuno per il vostro sano operato. “Tutte le strade portano a Roma”, afferma l’antico detto. Perciò rilassatevi e... godetevi il viaggio!

Acquario. 21/1 – 19/2

Dimostrate grande indipendenza di pensiero e prendete sagge decisioni, grazie alla Luna venuta a tenervi compagnia. Che verve, che charme! Gli astri sono dalla vostra parte, sia nel lavoro che nella vita personale. Non avete nulla da temere.

Pesci. 20/2 – 20/3

Tentate di superare i vostri limiti, anche se le energie fisiche e mentali non sono eccelse. Volete o no stupire tutto il vostro entourage? I ricordi diventano esperienza. Fate a meno però di soffermarvi su quelli negativi, se vi demoralizzano.

