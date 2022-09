Oroscopo di domani 5 settembre 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 5 settembre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 5 settembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Il vostro entusiasmo viene frenato da un guastafeste che vi ricorda le scadenze e le bollette da pagare. Molto meglio se avesse taciuto! Non puntate sulla fortuna. Con la quadratura lunare a Giove, meglio una preparazione ineccepibile.

Toro. 21/4 – 20/5

Con l’arrivo della bianca Signora nell’amico Capricorno, il vostro rendimento sale alle stelle. È il caso di dire che partite proprio con il piede giusto. Allargate i vostri orizzonti culturali iscrivendovi a un corso, anche online, per rimanere aggiornati.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Sapete come essere incisivi, se cercate di non avere la testa fra le nuvole e di fantasticare. Non incominciate più imprese contemporaneamente. A volte il sarcasmo può ferire. Se notate che il partner vi tiene il broncio, correte ai ripari e chiedete scusa.

Cancro. 22/6 – 22/7

Con l’opposizione lunare, il senso pratico non è al top e anche la possibilità di guadagnare un extra sfuma, lasciandovi con l’acquolina in bocca. “Chi troppo vuole nulla stringe!”: accontentatevi di ciò che avete invece di pretendere la... Luna.

Leone. 23/7 – 23/8

Per i single, l’armonia dell’Astro notturno con Venere potrebbe farvi trovare nel posto giusto al momento giusto, dove incontrare una persona speciale. Supererete le fragilità e le barriere emotive, grazie alla forza e al coraggio di un bellissimo sorriso.

Vergine. 24/8 – 22/9

Venere saluta il vicino Leone per giungere a farvi visita. Difficile in questo periodo non vedervi soddisfatti pienamente delle vostre relazioni. Il trigono lunare vi dà una mano a riconnettervi e a concentrarvi per portare a termine un lavoro.

Bilancia. 23/9 – 22/10

In questo inizio settimana combatterete contro la disorganizzazione di alcuni colleghi che sembrano godere nel farvi perdere tempo prezioso. Siete sotto il tiro della quadratura della Luna con Mercurio: limitate le situazioni troppo stressanti!

Scorpione. 23/10 – 22/11

Accendete i riflettori sulle vostre capacità, invece di sottolineare le mancanze. Il sestile lunare vi invita ad essere sempre molto pratici e concreti. Non abbiate paura che qualcuno vi possa copiare, perciò fate tutto alla luce del sole senza problemi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Prima di lasciarvi la bianca Signora vi fa un ultimo gradito regalo, e con il suo trigono a Venere, vi consente di stabilire una forte connessione affettiva. Circondatevi di persone a voi affini, con le quali trovare contatti e punti in comune su cui dialogare.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con l’arrivo della Luna in casa vostra, il senso pratico sarà amplificato, ma le dissonanze con Giove e Mercurio non vi permettono di beneficiarne. Se una strada non porta alla destinazione sperata, potete ancora fare retromarcia. No all’ostinazione!

Acquario. 21/1 – 19/2

Non sempre siete propensi a seguire intuizioni che invece vi renderebbero le cose più facili. Dovete superare alcuni timori infondati. Pur di fare tutto da soli, siete disposti pure a impiegarci il doppio del tempo e anche della fatica.

Pesci. 20/2 – 20/3

Vi siete lasciati coinvolgere in una bella iniziativa, anche se dispendiosa in termini di tempo e di denaro. Ma ora non potete tirarvi indietro. Non piangete sul latte versato. Con un po’ di olio di gomito, rimettete tutto in ordine senza lamentarvi.

© Riproduzione riservata