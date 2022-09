Oroscopo Capricorno di oggi 2 e domani 3 settembre

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 2 settembre

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Avete in mano la situazione, per merito dell’appoggio della Luna in buoni rapporti con Plutone. Utilizzate la volontà nella giusta direzione. Sapete di certo guardare al di là delle apparenze. E questo nel mondo professionale è sempre un bene. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

