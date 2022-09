Oroscopo Capricorno di oggi 1 e domani 2 settembre

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 1 settembre

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Il sestile della Luna vi consente di cogliere qualche buona occasione che forse un po’ di tempo fa non riuscivate a scovare con troppa facilità. Non perdetevi in chiacchiere e mostrate grande determinazione. Gli avversari desisteranno in breve. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

© Riproduzione riservata