Oroscopo Scorpione di oggi 31 agosto e domani 1 settembre

Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 31 agosto

Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

Nonostante razionalmente non ci siano motivi per essere diffidenti, l’istinto di procedere guardandovi le spalle è più forte di voi. Mettendo sul piatto della bilancia i torti subiti e i torti fatti, dormite pure sonni tranquilli: i conti tornano. Leggi anche l'Oroscopo di domani per lo Scorpione e per tutti i segni

