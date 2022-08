Oroscopo Capricorno di oggi 31 agosto e domani 1 settembre

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 31 agosto

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Tutte le vostre energie sono concentrate sulla carriera e sullo sport, ma in fatto di carezze e conferme, lasciate il partner a bocca asciutta. Rivalità. Ogni scusa sarà buona per bisticciare, se vi arroccate su prese di posizione gratuitamente bellicose. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

