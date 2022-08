Oroscopo Cancro di oggi 31 agosto e domani 1 settembre

Oroscopo Cancro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 31 agosto

Oroscopo di Barbanera di oggi

Cancro

In presenza di un imprevisto, la lucidità fa cilecca ed esitate una volta di troppo. Tanto che alla fine quello che era un sasso diventa una montagna. Luna di traverso: ogni pretesto è buono per litigare, rivangando questioni che pensavate accantonate. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Cancro e per tutti i segni

