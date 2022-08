Oroscopo Capricorno di oggi 30 e domani 31 agosto

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 30 agosto

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Qualche imprevisto oggi è da mettere in conto, vista l’ostilità lunare. In società ancoratevi al vostro stile, sobrio e misurato, ed eviterete gaffe. Un temporaneo calo di determinazione e di costanza non desta pensieri. Stati d’animo conflittuali. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

