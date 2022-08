Oroscopo Toro di oggi 29 e domani 30 agosto

Oroscopo Toro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 29 agosto?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Toro

Ritornate al lavoro corredati di un piglio deciso. Affrontate gli impegni, con la ferma intenzione di avere la meglio su quanto rimasto in sospeso. I vostri simpatici animaletti domestici sono esuberanti? Una bella corsa all’aria aperta farà bene a tutti. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Toro e per tutti i segni

