Oroscopo Scorpione di oggi 29 e domani 30 agosto

Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 29 agosto

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

Giornata di esplorazione della sfera interiore. Viaggi dello spirito accarezzati, vissuti o sognati vi trasportano in una dimensione ultraterrena. L’orecchio è teso ad ascoltare la voce del desiderio, che aspira a libertà, ambiti aperti e leggerezza. Leggi anche l'Oroscopo di domani per lo Scorpione e per tutti i segni

© Riproduzione riservata