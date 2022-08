Oroscopo Sagittario di oggi 29 e domani 30 agosto

Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 29 agosto

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Luna amichevole in Bilancia, promessa di tranquillità. Una storia d’amore che attende una decisione oggi può subire una piacevole accelerazione. Rappacificazione con il partner, condita da una cena romantica in una location esclusiva e raffinata. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

© Riproduzione riservata