Oroscopo Pesci di oggi 29 e domani 30 agosto

Oroscopo Pesci di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 29 agosto

Oroscopo di Barbanera di oggi

Pesci

Concedetevi una pausa di relax, prima di buttarvi in nuove partite. Dedicatela a voi stessi e ai sentimenti, e ripartirete con una marcia in più. La giornata scorre tranquilla come un fiume che ormai è giunto alla foce. Calma piatta: godetevela! Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Pesci e per tutti i segni

