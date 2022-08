Oroscopo Leone di oggi 29 e domani 30 agosto

Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 29 agosto

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Atmosfera improntata all’apertura e al movimento. Viaggi e contatti interessanti allargano il vostro giro e aumentano la presa che avete sugli altri. Il piacere di piacere crea un circolo virtuoso, con effetti galvanizzanti sia in amore sia nella carriera. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2022 DI BARBANERA

© Riproduzione riservata