Oroscopo Scorpione di oggi 28 e domani 29 agosto

Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 28 agosto

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

Una buona Luna vi sostiene, soprattutto se siete alle prese con la difficile decisione di voltare pagina in una storia d’amore, per inaugurare un nuovo capitolo. Domenica importante per le amicizie. Un incontro mette in luce tutta la dolcezza che avete da offrire. Leggi anche l'Oroscopo di domani per lo Scorpione e per tutti i segni

