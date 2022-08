Oroscopo Leone di oggi 28 e domani 29 agosto

Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 28 agosto

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Spunti di riflessione, su quanto in amore avete regalato a piene mani senza tenere niente per voi? La consapevolezza favorisce le trasformazioni. Alcuni malesseri sono soprattutto di carattere psicosomatico, cominciate ad agire diversamente. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

