Oroscopo Sagittario di oggi 27 e domani 28 agosto

Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 27 agosto

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Luna allo Zenith che vi costringe a un lavoro straordinario. Tuttavia almeno per quanto riguarda le piccole soddisfazioni, non vi lascia a bocca asciutta. Per gli amanti del triangolo amoroso, occhio! Potreste scoprire all’improvviso una mancanza di lealtà.. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

