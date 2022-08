Oroscopo Leone di oggi 27 e domani 28 agosto

Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 27 agosto

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Un filo di tensione scorre tra Venere e Urano in antagonismo. Imprevisti esterni collegati alla carriera incidono sulla serenità di coppia. Situazione affettiva da gestire con equilibrio, integrando le esigenze della dolce metà con le vostre. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

