Oroscopo Ariete di oggi 27 e domani 28 agosto

Oroscopo Ariete di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 27 agosto?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Ariete

Weekend un po’ moscio: zero slanci e poco entusiasmo, forse dovuti all’improvvisa latitanza del partner, che risulta assente ingiustificato. Una spesa non preventivata vi spiazza, ma state tranquilli: le finanze, grazie a Giove, tengono botta. Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Ariete e per tutti i segni

