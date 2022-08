Oroscopo Capricorno di oggi 26 e domani 27 agosto

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 26 agosto

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Il riposo del guerriero, anche se il vostro non è un dolce far niente: la mente è all’erta, impegnata nell’elaborazione di nuove strategie. Giocherete in difesa, evitando le circostanze che potrebbero spingervi a rivedere le scelte di comodo. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

© Riproduzione riservata