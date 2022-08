Oroscopo di domani 26 agosto 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 26 agosto 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 26 agosto

Ariete. 21/3 – 20/4

Voglia di svago, da soddisfare spendendo il tempo libero nei passatempi preferiti. Fa eccezione lo shopping sfrenato, il denaro entra ed esce. Il sospetto affiora, ma la calda dimostrazione di amore del partner lo mette prontamente a tacere.

Toro. 21/4 – 20/5

Bersagliata da Urano, la Luna in Leone preannuncia una giornata delicata. Nella coppia, incomprensioni e sbalzi d’umore vi vedono su fronti opposti. Nervi a fior di pelle con la dolce metà, la famiglia, le quali manovrano per controllare la vostra vita.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Con l’Astro Notturno in Leone, andate sul sicuro, avete le carte in regola per divertirvi. Ottima condizione di spirito per coltivare nuovi interessi. Se siete a caccia di un cambiamento, nuove alleanze potranno aprire varie e stimolanti prospettive.

Cancro. 22/6 – 22/7

Potrebbero presentarsi delle buone opportunità, che richiedono risposte precise e immediate. Se colte al volo, faranno bene al morale e alla carriera. Occasioni di relax per il corpo e lo spirito. Una serata con gli amici si rivelerà piacevole oltre le aspettative.

Leone. 23/7 – 23/8

Urano rema contro la Luna nel segno, facendovi perdere mordente e motivazione. Occhio agli affari, agli spostamenti, a ciò che dite e che fate. Vedete di non perdere il controllo delle emozioni, appellatevi alla logica e manterrete la situazione in mano.

Vergine. 24/8 – 22/9

Se state cercando un nuovo amore, potreste essere esauditi, ma assicuratevi che non sia una storia inconsistente. Vi meritate molto di più... In una divergenza di opinioni, sono i risultati a determinare dove sta il torto e dove la ragione.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Complice la Luna in Leone, siete nella condizione emotiva migliore per uscire, vedere gente e dedicarvi ad attività piacevoli con gli amici. Nuove conoscenze preziose, rapporti di collaborazione costruttivi. Le relazioni hanno il vento in poppa.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Non è facile conservare il buonumore, con la quadratura lunare a Urano. Fortunatamente avete degli alleati insostituibili: famiglia e partner. Clima dispettoso, ma se vi concentrerete sugli affetti senza la smania di apparire, ne uscirete a testa alta.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Bianca Signora in Leone è da sempre compagna di allegre scorribande e di successi. Incremento dell’autostima, incontri piacevoli, esperienze costruttive. Un filo d’ansia c’è dietro il vostro sorriso, ma rimane ben nascosta, e solo chi vi conosce bene può vederla.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Il riposo del guerriero, anche se il vostro non è un dolce far niente: la mente è all’erta, impegnata nell’elaborazione di nuove strategie. Giocherete in difesa, evitando le circostanze che potrebbero spingervi a rivedere le scelte di comodo.

Acquario. 21/1 – 19/2

Disarmonica a Saturno, la Luna in Leone vi propina qualche gatta da pelare. I sentimenti, il lavoro, il prossimo: oggetti di cruccio e interrogativi. L’energia non manca, difetta è la coerenza. Correte a destra e a manca, ma è tutto fumo e poco arrosto.

Pesci. 20/2 – 20/3

Per precauzione, prendete le distanze da situazioni o coinvolgimenti che potrebbero rivelarsi snervanti e che non offrono niente in cambio. Se vi sentite insicuri e vulnerabili, non c’è alcun motivo di nascondere agli altri le vostre fragilità.

