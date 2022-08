Oroscopo Cancro di oggi 25 e domani 26 agosto

Oroscopo Cancro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 25 agosto

Oroscopo di Barbanera di oggi

Cancro

Una ferita affettiva brucia ancora, ma la disponibilità degli amici aiuta a superarla. Coltivate la fiducia e vivete con pienezza il presente. Uno tsunami investe i sentimenti? Non fatevi assalire dall’ansia, governate con mano ferma la barca. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Cancro e per tutti i segni

