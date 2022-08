Oroscopo Bilancia di oggi 25 e domani 26 agosto

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 25 agosto

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

La giornata prende vita dal pomeriggio. Fino ad allora un inciampo burocratico, le spese che non finiscono mai si spartiranno la vostra attenzione. Di buono c’è che il mito della famiglia perfetta lo avete sfatato da tempo: ne conoscete limiti e potenzialità. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2022 DI BARBANERA

© Riproduzione riservata