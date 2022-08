Oroscopo Ariete di oggi 25 e domani 26 agosto

Oroscopo Ariete di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 25 agosto?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Ariete

La Luna e Plutone non vi aiutano a trattenere la foga, l’impulso a giudicare tutti e subito. Controllare l’emotività può essere un’impresa, ma ce la farete! Esiste un rimedio per alleggerire l’atmosfera, senza fuggire dalle responsabilità: una sana ironia. Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Ariete e per tutti i segni

