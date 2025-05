Su Noi Magazine la libertà d'informazione, il ricordo di Papa Francesco e il Tg Giovani: i temi della nuova edizione dell'inserto

L’appuntamento è ogni giovedì nell'edicola fisica o digitale (sul sito gazzettadelsud.it) con gli inserti gratuiti all’interno delle quattro edizioni del quotidiano Gazzetta del Sud (Messina-Sicilia; Reggio; Cosenza; Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo), diversificati in base ai territori di riferimento, con le cui scuole viene condotta dalla redazione di Noi Magazine una intensa attività finalizzata alla produzione di lavori da pubblicare. L'inserto è sempre disponibile anche dopo la pubblicazione: basta cercare la copia d'interesse nell'edicola digitale del quotidiano e andare alla sezione speciali. La partecipazione al progetto è gratuita e aperta alle scuole di ogni ordine e grado e alle università di Sicilia e Calabria, info e richiesta dei documenti per l'iscrizione allo 0902261 o alla mail [email protected] o [email protected] .

Torna giovedì 8 maggio Noi Magazine, l’inserto settimanale gratuito del giovedì che dal 1996 Gazzetta del Sud dedica alle giovani generazioni, con la sesta stagione 2024-2025 della GDS Academy - il brand di Ses dedicato al settore educational - e del progetto “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine”, che si avvia a conclusione per questo anno scolastico, con il numero del prossimo 22 maggio.

Il progetto multimediale è declinato sui temi dell'inclusione, della legalità, della partecipazione civica dei giovani, dell'equilibrio di genere, dell'uso consapevole delle tecnologie, della sostenibilità, e promosso su tutti i media del network: giornale, sito web, tv Rtp e radio Antenna dello Stretto. Si svolge anche attraverso gli incontri della GDS Academy, dall'auditorium Ses di via Bonino a Messina, facendo dialogare i giovani con esperti e esponenti istituzionali. Sulle edizioni dell'inserto vengono pubblicati settimanalmente i lavori provenienti da istituti scolastici e Atenei, assieme a notizie d'interesse per il mondo dell'Istruzione. Nell'ampia offerta, proposta dal network Ses con strumenti volti ad ampliare le competenze dei giovani nel campo dell'informazione e della comunicazione, c'è anche il Tg Giovani, il format di Rtp curato dalla giornalista Francesca Stornante con il coordinamento dei servizi televisivi interamente proposti e realizzati da studentesse e studenti degli istituti scolastici cittadini, che poi raccontano le attività svolte con un pezzo sull'inserto Noi Magazine. Per completare l'esperienza multimediale, tutte le puntate, dopo la messa in onda del venerdì alle 15,15, sono disponibili on demand sul sito web del quotidiano.

All'interno della GDS Academy, si sviluppa anche Unime Gds Lab, il laboratorio di tecnica giornalistica promosso da Ses e Università di Messina, per offrire a studentesse e studenti di tutti i Dipartimenti - con il coinvolgimento anche delle scuole - un complemento pratico nel campo della comunicazione, grazie al network del gruppo editoriale.

In evidenza sulle quattro edizioni dell'8 maggio

In prima pagina la Giornata internazionale della libertà d'informazione che ricorre il 3 maggio e che anche quest'anno sarà celebrata con l'approfondimento promosso da Ses assieme all'Ateneo di Messina e con Alumnime, l'associazione di ex allieve e allievi Unime. L'evento su "La libertà d'informazione nell'era della post-politica, tra ipnocrazia e disintermediazione" si terrà venerdì 9 maggio alle 10,30 nell'aula magna del rettorato, in diretta streaming sul canale youtube dell'Ateneo. Si aprirà con i saluti della rettrice Giovanna Spatari, del presidente di Ses Lino Morgante e del presidente dell’associazione Alumnime Francesco Rende. Il direttore responsabile della Gazzetta del Sud Nino Rizzo Nervo introdurrà il tema del convegno, seguiranno gli interventi dell’editorialista Antonio Di Bella, del docente Unime di Sociologia della Comunicazione Marco Centorrino e della ricercatrice Unime di Giurisprudenza Erika La Fauci. Concluderà i lavori il presidente dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia Concetto Mannisi. Modera la vicecaposervizio della Gazzetta del Sud, Natalia La Rosa, responsabile della GDS Academy di Ses. L'iniziativa rientra nell'ambito di Unime Gds Lab, il laboratorio di giornalismo promosso da Ateneo e Ses.

In apertura dell'inserto, il pezzo della responsabile dell'inserto Natalia La Rosa delinea gli scenari che saranno poi analizzati durante il convegno, tra l'America di Trump e l'Europa in cui ad agosto entrerà in vigore il Media Freedom Act volto a potenziare le tutele di chi fa informazione, anche dal potere politico e economico. Aspetto, quest'ultimo, che assume molta rilevanza nell'ultima statistica di Reporters Sans Frontières, diffusa come ogni anno per il 3 maggio al fine di calcolare l'indice di libertà d'informazione nel mondo: l'Italia rispetto al 2024 è scesa di tre posizioni, collocandosi al 49. posto.

E sempre in prima pagina su tutte le edizioni il commento del prof. Marco Centorrino, docente di Sociologia della Comunicazione Unime, che ribadisce come un'informazione libera sia strumento necessario di partecipazione democratica.

Edizione di Messina-Sicilia

Ampio spazio al ricordo di Papa Francesco: ne parlano il Liceo la Farina, l'Ic Manzoni Dina e Clarenza e l'Ic Secondo di Milazzo Media Rizzo. La scuola di Raccuja dell'Ic Castell'Umberto racconta invece l'emozionante visita pastorale del vescovo mons. Guglielmo Giombanco. Nei pensieri dei più giovani sempre l'immagine di Sara Campanella, la studentessa vittima di femminicidio a Messina: a lei si rivolgono l'Ic Paradiso Plesso Donato e l'Ic Tremestieri Media Martino, mentre l'Ic Gravitelli Paino ha approfondito le diverse tipologie di reato diffuse nell'ambiente digitale. Prosegue intanto il tour della legalità promosso dal comando provinciale dei carabinieri: gli ufficiali della Compagnia di S. Agata Militello hanno visitato i plessi di Longi, Rocca di Caprileone e Mirto per parlare di rispetto delle regole e senso civico, oltre che di uso consapevole della tecnologia. E sullo stesso tema anche l'intervento dell'Ic Manzoni Dina e Clarenza, mentre l'IC Secondo di Milazzo Media Rizzo accende i riflettori sullo studio della robotica a scuola e l'Ic S. Lucia di Lipari sottolinea le necessità di emozioni "umane" anche nell'IA. Il Liceo Maurolico ci offre una interessante rilettura dei tesori della Villa del Casale di Piazza Armerina, soffermandosi in particolare sul mosaico che raffigura le dieci atlete che sfidano in bikini le convenzioni misogine dell'antica Roma. Lo sport come strumento di crescita personale e sociale nella riflessione dell'Ic Secondo Media Garibaldi di Milazzo, mentre i Licei Galilei di Spadafora e Maurolico di Messina raccontano l'intensa esperienza vissuta durante lo speciale campus sportivo a Vulcano.

Da Milazzo all'Onu: per l'ITT Majorana un emozionante viaggio nel cuore della diplomazia internazionale, mentre l'IC Tremestieri media Martino ha assistito a Palermo all'accensione della torcia degli Special Olympics. Il Liceo Bisazza racconta un anno di notizie con il Tg Giovani di Rtp, esaltante esperienza multimediale nell'ambito della GDS Academy. La secondaria dell'Ic Cannizzaro Galatti ha incontrato l'autore Mattia Corrente mentre l'Ic Drago ci "presenta" il curioso e sconosciuto pesce abissale rinvenuto a Tenerife,

Gli Istituti La Pira Gentiluomo di Messina e Castell'Umberto Centro hanno vissuto la Giornata della Terra, mentre il Collegio S. Ignazio ammonisce sul buon uso delle risorse idriche. Il Liceo Archimede ha partecipato alle Olimpiadi del Soccorso che promuovo l'apprendimento delle manovre di prima emergenza, mentre l'IC Pascoli Crispi è andato a lezione di sicurezza stradale nell'ambito del progetto Icaro della Polstrada. L'ITT LSSA Copernico di Barcellona ha incontrato la Nuova Igea Vurtus per parlare dello sport che costruisce il futuro. Riflessioni a cuore aperto per l'Ic Mazzini, sulle passioni che ci contraddistinguono rendendoci unici, e per la Primaria dell'Ic Cannizzaro Galatti, che presenta in modo speciale ogni alunno e alunna della "classe dell'abbraccio".

La pagina Atenei dello Stretto ci riporta all'analisi dell'attualità, con UniVersoMe che parte dai recenti femminicidi per ribadire con forza come non si tratti di episodi "isolati" o frutto di patologie individuali, ma del risultato tragico di gravissimi e radicati squilibri sociali ai danni delle donne. UniMe Gds Lab invece presenta la foto dell'anno di World Press, che immortala l'orrore di Gaza con l'immagine di un bambino mutilato dalle bombe.

Edizione di Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo

Il mese di maggio si apre uno spazio di approfondimento importante dedicato alla morte di Papa Francesco. A partire dall’articolo di Giovanna Bergantin che ha riproposto il bellissimo viaggio intrapreso nove anni fa (era il maggio del 2016) da una moltitudine di giovani partiti dall’Istituto comprensivo “A. Vespucci” di Vibo Marina e da altre realtà scolastiche calabresi nell’ambito del progetto “Treno dei bambini", un’iniziativa organizzata dalla Fondazione “Cortile dei Gentili” del Pontificio Consiglio della Cultura del Vaticano in collaborazione con le Ferrovie dello Stato e il Ministero dell’Istruzione. Così come toccante, è la riflessione e il ricordo di Bergoglio nell’articolo scritto dal Liceo classico D. Borrelli di Santa Severina. Spazio poi a pagina 2 al consueto contributo dell’Ic Primo Circolo Garibaldi-Buccarelli che racconta della visione del film “Non c’è campo”, una pellicola che approfondisce il tema, mai così attuale, della “disintossicazione digitale”.

A pagina 3 troviamo due articoli dell’I.T.T. G. Malafarina di Soverato, entrambi rientranti nell’ambito del progetto “Tra Scilla e Cariddi: traghettare il fresco profumo della libertà”: nella prima occasione studentesse e studenti hanno incontrato (tramite un collegamento online) Anna De Luca, la vedova del carabinieri Renato Lio ucciso dalla mafia a Soverato nel 1992; nella seconda occasione i giovani dell’Istituto soveratese hanno partecipato ad un incontro con l’artista Emiliano Lamanna, artefice del Nuvola Festival (un’iniziativa che promuove l’uso del fumetto e dell’illustrazione per raccontare le storie delle vittime di mafia, mantenendo viva la memoria). E ancora, ecco il bel racconto dell’Ic Perri-Pitagora-Don Milani di Lamezia che si sofferma sulla storia del cane Argo all’interno dell’Odissea e a completare la pagina il consueto contributo delle Consulte studentesche calabresi impegnate nel progetto “Capire i conflitti – Praticare la pace”. Infine, a pagina 4, il Polo Tecnico Professionale Rambaldi-De Fazio di Lamezia dedica un articolo al memorial di calcio, nel ricordo dell’ex studente Simone Nicotera, prematuramente scomparso. Rimanendo nella città lametina ecco poi il racconto dell’esperienza Erasmus in Francia vissuta dal Polo liceale Campanella-Fiorentino e, infine, il contributo dell’Ic di Badolato impegnato a studiare l’Unione Europea e i suoi organi di governo in lingua inglese insieme a Claudia Torres, un’esperta in International Relations and Global Affairs dell’Università Cattolica di Milano.

Edizione di Cosenza

L’amore per i classici e per la letteratura si prende la scena a pagina 2 grazie al progetto che ha riguardato i Comprensivi di Cropalati, Crosia e Mandatoriccio. Danza e arte protagoniste a pagina 3 grazia allo spettacolo Il sogno di Clara (vi hanno assistito centinaia di studentesse e studenti rendesi) e al progetto, sempre legato alla danza, promosso dall’IISS Erodoto di Thurii. Il Classico da Fiore, invece, ha sponsorizzato l’amore per il teatro con una recensione dello spettacolo in lingua inglese “The strange case of Dr. Jekyll and mr. Hyde”. Dalla lingua britannica allo spagnolo il passo è breve grazie al corso di formazione che si è tenuto a Rende nell’auditorio di via Repaci e che ha coinvolto numerosi docenti.

Inclusione al centro di pagina 4 grazie ai moduli del Pnrr sviluppati dall’Ipsia-Iti di Acri che hanno riguardato svariati argomenti: dalla filosofia per bambini all’educazione alimentare. Una riflessione sull’importanza della scuola - come luogo in cui i concetti possono essere argomentati e non… urlati - porta la firma di uno studente del da Fiore. Ma la scuola è utile anche nelle opere di sensibilizzazione, come quella portata avanti dall’Ic di Rende Quattromiglia che ha promosso un corso di educazione stradale. Infine, l’incontro dei liceali dello Scorza con il docente di Letteratura Italiana all’Università di Bologna, Roberto Carnero, è stato molto apprezzato per la sua capacità di mettere in risalto proprio la Letteratura.

Edizione di Reggio

E' dedicata all'acqua uno dei più preziosi elementi del pianeta la ricerca condotta dall'Ic Giovanni XXIII. Le riflessioni delle classi partono dall'accesso al prezioso liquido che ancora in molte parti del mondo non viene garantito a tutti, all'importanza della tutela dell'ambiente dal rischio inquinamento. La musica come linguaggio universale capace di trasmettere e raccontare emozioni, a questo tema è dedicato l'incontro che si terrà all'Ic Montebello Ionico-Motta San Giovanni con l'artista Michele Pecora. Iniziativa promossa dall'Arcidiocesi Reggio-Bova in collaborazione con l'istituto. Tante attività e laboratori per il polo paritario di Oppido Mamertina Maria delle Grazie. L'istituto in sinergia alla parrocchia incentiva il saper fare dei più piccoli. Un viaggio per scoprire le bellezze e la storia della Campania. Le classi dell'Ic Radice Alighieri raccontano l'emozione di un viaggio di istruzione che li ha portati a scoprire la magia senza tempo del sito archeologico di Pompei. Grande successo di pubblico per il convegno dal titolo “Educazione digitale per un web sicuro”, momento di confronto e formazione nell’ambito del progetto “Peer education”, finanziato dalla Regione promosso dall’IC Radice Alighieri. L'iniziativa ha suggellato il patto educativo tra istituzioni, scuole e territorio alla presenza del garante per i diritti all'infanzia e all'adolescenza della Calabria.

La cultura di legalità si radica tra i banchi grazie alle iniziative promosse dall'Arma dei Carabinieri che hanno incontrato le classi dell'istituto di S. Cristina d'Aspromonte e di Rizziconi. L'Università Mediterranea sottoscrive una convenzione con l’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio. Il laboratorio Noel del Dipartimento Diceam attraverso le sue ricerche sulla trasformazione in energia del moto ondoso contribuirà a rendere ecosostenibile il porto di Vibo.