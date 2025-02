Donne e scienza, stereotipi da abbattere: menti brillanti e scoperte eccellenti di cui non possiamo privarci e il "primato" all'Unime

Promuovere un accesso “pieno e paritario alla partecipazione alla scienza per donne e ragazze”. È lo scopo della Giornata internazionale istituita nel 2015 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, fissata l’11 febbraio per riconoscere “il ruolo fondamentale che le donne e le ragazze svolgono nella scienza e nella tecnologia”, e successivamente sostenuta dall’Ente delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l’empowerment femminile (UN Women), con l’UNESCO. Una ricorrenza che nasce dalla constatazione di una gravissima disparità, quella nell’accesso femminile alle materie STEM, e dalla volontà di studiarne le cause per rimuoverle, alla luce della consapevolezza, piena e finalmente condivisa, dell’importanza del contributo al progresso scientifico da parte delle donne. E non in quanto esseri umani di genere femminile, ma in quanto menti brillanti capaci di scoperte eccellenti, delle quali è intollerabile privarsi, soprattutto per motivazioni ridicole. I divari si registrano in tutto il percorso, da quello scolastico a quello accademico, sfociando poi nell’ambito della ricerca e del lavoro: alla base, sostanzialmente, stereotipi di genere - sulla maggiore o minore “predisposizione” per le materie scientifiche o per quelle umanistiche in base al sesso biologico - del tutto infondati ma ancora potenti, al punto da riuscire a condizionare scelte e carriere, e continuamente rinforzati da tutti gli elementi che, nell’assetto sociale globale, concorrono a rendere la vita difficile alle donne, limitandone la piena e libera affermazione personale e professionale.

L’accesso egualitario delle donne alla scienza è, dunque, un tema prioritario e non “solo” per questioni teoriche di principio, di parità e giustizia sociale, ma per ragioni pratiche, di utilità, di risultato. E alla promozione di questi concetti sono chiamati innanzitutto gli ambienti in cui si costruisce il bagaglio culturale individuale: la Scuola e l'Università. La prima, luogo fondamentale in cui aspirazioni e desideri possono essere coltivati, o inariditi. La seconda, danneggiata dalle conseguenze dei divari, ma in possesso di strumenti particolarmente incisivi per rimuoverli, attraverso attente politiche di divulgazione e di promozione della ricerca e delle carriere. Tra gli Atenei particolarmente impegnati sul fronte delle politiche di genere, tra le priorità della rettrice Giovanna Spatari, c'è l'Ateneo di Messina, dove, ad esempio, un team tutto al femminile guida la ricerca in Geofisica. Debora Presti e Barbara Orecchio sono le più giovani professoresse ordinarie in Italia nel settore della Geofisica, Cristina Totaro è la ricercatrice che ha avviato e sviluppato le prestigiose collaborazioni del gruppo con la Columbia University e la Russian Academy of Sciences.