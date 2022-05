Editoria e libertà d'informazione: Alessandro Bompieri giovedì alla GDS Academy

Il diritto di informare e di essere informati: la libertà di espressione nel rispetto di tutte le altre. Sulle frontiere presenti e future della comunicazione, che permea le nostre vite richiedendo un livello di riflessione e tutela sempre più elevato, si svilupperà giovedì prossimo 12 maggio il confronto con Alessandro Bompieri, direttore generale News Italy di Rcs Media Group, nell’ambito della GDS Academy del progetto “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine”.

Sotto i riflettori anche le dinamiche legate all’attività dell’impresa editoriale, oggi stretta in una congiuntura che ne amplifica ancor più le criticità, imponendo nuove sfide produttive e contenutistiche legate in particolare alla transizione digitale. L’evento è promosso da Ses assieme all'Ateneo di Messina e all'associazione Alumnime e si terrà giovedì a partire dalle 12 in diretta sul canale Youtube della Gazzetta del Sud e sulla pagina Facebook di Unime.

Interverranno dall’auditorium di Ses Fondazione Bonino Pulejo il presidente e direttore editoriale di Ses Lino Morgante, il prof. Giovanni Moschella, prorettore vicario dell'Università di Messina e la consigliera segretaria di Alumnime prof.ssa Valentina Prudente. In collegamento per un saluto istituzionale il presidente dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia Roberto Gueli.

Al dibattito, moderato dalla giornalista della Gazzetta del Sud Natalia La Rosa, responsabile dell’inserto Noi Magazine, parteciperanno studentesse e studenti universitari di Unime Gds Lab, il laboratorio di tecnica giornalistica promosso da Società Editrice Sud e Ateneo di Messina.

Alessandro Bompieri da marzo 2013 è Direttore Generale News Italy di RCS Rizzoli-Corriere della Sera MediaGroup, che nel campo dell'editoria opera con quotidiani, periodici, tv, web e raccolta pubblicitaria. Ad esso fanno capo, tra le altre testate, il Corriere della Sera, secondo i dati Ads in assoluto il quotidiano cartaceo più diffuso in Italia, e La Gazzetta dello Sport, al terzo posto.

Dal 2010 al 2013 Bompieri è stato amministratore delegato di RCS Libri e in seguito direttore generale della Divisione Quotidiani. Laureato in Economia Aziendale nel 1991 alla Bocconi, dal 2005 al 2010 è stato Direttore Generale dell’Editrice Sole24Ore. Dal 1996 al 2005 – all’interno del Gruppo RCS – ricopre le cariche di marketing manager de La Gazzetta dello Sport e poi del Corriere della Sera, di Direttore Commerciale dell’area Quotidiani ed infine il ruolo di Direttore della divisione Corriere della Sera. In precedenza ha ricoperto il ruolo di product manager per Walt Disney Company, nella divisione Magazine, e per RCS Quotidiani.

