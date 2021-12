Rimborsi alle scuole per acquistare Gazzetta del Sud: proroga sino al 14 gennaio 2022

Con due provvedimenti del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, sono stati ulteriormente prorogati sino al 14 gennaio 2022 entrambi i termini per la presentazione delle domande di ammissione da parte delle scuole ai due distinti contributi, per l’anno 2021, in favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore.

I due contributi sono destinati a rimborsare (sino al 90 per cento della spesa sostenuta) le spese per l’acquisto dei giornali quotidiani, dei periodici e delle riviste scientifiche e di settore, con il fine di sostenere la didattica e di favorire l’attivazione di specifici programmi per la promozione della lettura inseriti nei Piani dell’Offerta Formativa.

La proroga dei termini, sollecitata dagli istituti scolastici, consentirà alle scuole di programmare ed effettuare gli acquisti degli abbonamenti ai giornali avendo a disposizione un lasso di tempo maggiore e di indicare nella domanda le spese sostenute nell’intero anno 2021.

