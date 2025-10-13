Negramaro, countdown per il triplo appuntamento live al Pala Rescifina di Messina

Manca sempre meno al grande ritorno live dei Negramaro a Messina: il 23, 24 e 25 ottobre 2025 la band infiammerà il palco del PalaRescifina di Messina per la tappa siciliana del loro nuovo tour nei palasport che toccherà le principali città italiane. L’evento è organizzato da Puntoeacapo Srl (con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita), Friends & Partners e Magellano Concerti, in collaborazione con il Comune di Messina, guidato dal sindaco Federico Basile.

Dopo l’iconico concerto di Osaka all’Arena Matsuri di Expo 2025, dove hanno fatto cantare e ballare il pubblico giapponese, e il successo dell’ultimo album Free Love (Sugar), NEGRAMARO PALASPORT 2025 sarà l’occasione per ascoltare per la prima volta dal vivo i brani del disco, accanto ai grandi classici del loro repertorio. La tournée partita a settembre da Jesolo prosegue con 13 date in tutta Italia fino al triplo appuntamento al Pala Rescifina di Messina il 23, 24 e 25 ottobre che anticiperà la chiusura del tour con la data del 29 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma.