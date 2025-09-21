Messina, è il giorno dei "The Kolors": Piazza Duomo pronta a scatenarsi

Dopo il concerto di venerdì sera degli “Zero Assoluto”, oggi è la volta di “The Kolors”, una delle band più note e apprezzate in Italia, che si esibirà alle 21, a piazza Duomo. E saranno tantissimi i messinesi pronti a farsi contagiare dai loro tormentoni estivi con un'energia e un'atmosfera spensierata e ballabile. Da "Italodisco" a "Pronto come va" tutti pronti a scatenarsi, mentre prima ci saranno giovani artisti messinesi ad aprire il concerto.

Anche per stasera scatteranno le limitazioni viarie nella zona interessata, attorno alla Cattedrale. Vigeranno i divieti di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, e di transito veicolare, fino alle 7 di lunedì 22 settembre, nei seguenti tratti di strada: a) controviale sud di piazza Duomo compreso tra le vie Venezian e Università; b) via Università, nel tratto compreso tra via della Zecca ed il controviale sud di piazza Duomo; c) via G. Venezian, nel tratto compreso tra via della Zecca ed il controviale sud di piazza Duomo; consentendo l’accesso da e verso i passi carrabili regolarmente autorizzati e la sosta negli esistenti stalli personalizzati con contrassegno riservati ai veicoli a servizio di persone disabili insistenti nei suddetti tratti di via Università, via Venezian e controviale sud di piazza Duomo, nel tratto compreso tra via Venezian e corso Cavour. Servizi speciali messi in atto dall’Atm.