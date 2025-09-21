A Messina c'è ancora voglia d'estate con i The Kolors. Allegria e ritmo in piazza Duomo FOTO

Allegria, ritmo e tanta voglia di ballare in una notte accesa di stelle con le atmosfere disco-funk di The Kolors, stasera a Piazza Duomo con il recupero della tappa messinese del tour “Summer 2025” (Friends & Partners e Color Sound), prevista il 22 agosto scorso - nell’ambito del cartellone del Comune “E-state Messina 2025” - e annullata in seguito alle condizioni di salute del leader Antonio Fiordispino in arte Stash. E anche ieri sera qualche problema con la corrente elettrica, ma alla fine tutto si è risolto.

A cinque anni di distanza dal concerto di Villa Dante, la band napoletana torna in città mettendo d’accordo tutti, giovani e meno giovani, pronti a cantare sui brani più conosciuti, ma soprattutto pronti a farsi coinvolgere in quel mood che parla di sentimenti e nostalgia in modo semplice e diretto. Apertura con l’energia rock di “Frida (mai, mai, mai)”, la hit sanremese del 2018. A seguire “Non è vero” (2021), “Everytime”, la prima hit del 2015, anno della vittoria ad “Amici”, e l’ultimo singolo “Pronto come va”, al primo posto nella classifica dei brani più trasmessi dalle radio italiane stilata da EarOne. Grande coinvolgimento con i pezzi festivalieri “Un ragazzo, una ragazza” (2024) e “Tu con chi fai l’amore” (2025). Immancabili i tormentoni estivi degli ultimi anni “Italodisco” (2023) e “Karma” (2024).