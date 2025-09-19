Zero Assoluto, entusiasmo e musica in Piazza Duomo: Messina canta con il duo romano

Messina ha vissuto una serata di grande musica e partecipazione collettiva nel cuore della città. Piazza Duomo si è trasformata ieri sera in un palcoscenico a cielo aperto per il concerto degli Zero Assoluto, evento clou del cartellone promosso dall’Atm Messina in occasione della Settimana europea della mobilità. Con lo start alle ore 21, il duo romano ha acceso la piazza con i suoi brani più amati, regalando al pubblico un viaggio tra melodie pop e atmosfere romantiche che hanno segnato intere generazioni. Migliaia di persone, tra fan storici e nuove generazioni, hanno riempito lo spazio davanti al Duomo, cantando all’unisono le canzoni che hanno reso celebri Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi.

Ad aprire la serata ci hanno pensato Giosuè Previti e Giuliana Triscari, giovane voce messinese già premiata nel talent “The Stage” di Rtp. Le loro esibizioni hanno scaldato il pubblico, creando l’atmosfera perfetta per l’arrivo sul palco degli Zero Assoluto. L’appuntamento ha confermato la capacità della città dello Stretto di rispondere con entusiasmo alle proposte culturali e musicali di qualità. Una folla calorosa e ordinata ha accompagnato ogni momento del concerto, trasformandolo in una vera festa collettiva.