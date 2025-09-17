Fusion d’autore a Messina: il Retronouveau ospita il Daniele Gottardo Trio

Il Retronouveau di Messina accende i riflettori sul Daniele Gottardo Trio , una delle formazioni più autorevoli della scena fusion contemporanea. Un live ad alto tasso di musicalità e ricerca timbrica, costruito per palchi che puntano su qualità artistica, originalità e impatto. Alla guida del progetto c’è Daniele Gottardo , chitarrista e compositore con un linguaggio personale tra prog, jazz elettrico e scrittura contemporanea. Inserito da Steve Vai sul suo sito ufficiale nella lista dei Top 10 Emerging Guitarists, Gottardo propone un set da headliner dove tecnica, interplay e storytelling musicale coesistono in maniera naturale. Sul palco con lui Nicolò Vese (basso) e Giuseppe Risitano (batteria): una sezione ritmica d’esperienza internazionale, focus su groove, dinamiche ampie e sound design curato. In scaletta brani originali, sezioni di improvvisazione e momenti a forte impatto ritmico: un concerto pensato per un pubblico trasversale, dal jazz addicted all’ascoltatore curioso.

Il tratto distintivo del trio è l’architettura compositiva: armonie estese e modulanti, uso di triadi sovrapposte e voicing quartali, sviluppo motivico e gestione delle tensioni con approcci “inside/outside”. Sul piano ritmico, poliritmie e tempi dispari si intrecciano con metric modulation e displacement, mantenendo sempre un’alta leggibilità del groove. Il risultato è una scrittura che privilegia forma e narrazione, senza rinunciare all’impatto.

La chitarra di Gottardo unisce precisione e cantabilità. Fraseggio ibrido tra legato, hybrid picking e tapping orchestrale, controllo dinamico millimetrico, intonazione impeccabile nei bending e un uso misurato di delay/modulazioni per scolpire profondità e spazio. Il suono è definito ma organico: saturazione controllata, attacco presente e un range dinamico che consente passaggi dalla micro-espressività a climax a pieno carico, sempre al servizio della composizione.

Un'occasione ideale per scoprire da vicino la chitarra moderna al suo livello più alto, in un club che permette un ascolto ravvicinato e coinvolgente. Il live del trio è immediato: melodie forti, groove riconoscibili e un’energia che arriva dritta al pubblico, senza barriere di genere. Vedere un artista segnalato da Steve Vai in un contesto intimo come il Retronouveau significa vivere un’esperienza esclusiva e accessibile, dove ogni dettaglio sul palco diventa parte del racconto musicale.