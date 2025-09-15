Tiziano Ferro annuncia il tour negli stadi: il 12 luglio 2026 il ritorno a Messina

Il tanto atteso annuncio è arrivato: Tiziano Ferro tornerà live nei principali stadi italiani nel 2026 con 10 date nelle principali città del nostro paese. Il tour STADI26 è prodotto e organizzato da Live Nation. Tra le tappe in calendario, il tour toccherà anche la Sicilia con la data in programma il 12 luglio 2026 a MESSINA – Stadio San Filippo. L’evento sarà realizzato da Puntoeacapo Srl in collaborazione con Il Botteghino e con il Comune di Messina, guidato dal sindaco Federico Basile, e l’assessorato agli Spettacoli e Grandi Eventi Cittadini, affidato a Massimo Finocchiaro. L’annuncio dell’atteso ritorno dal vivo (che esordirà a tre anni di distanza dall’ultimo tour che ha visto FERRO cantare davanti a 570 mila spettatori) arriva dopo la pubblicazione del nuovo singolo di TIZIANO FERRO “Cuore Rotto”, canzone che ha debuttato lo scorso venerdì in vetta alla classifica dei brani più programmati dalle radio italiane e in altre 4 classifiche Earone.
“Messina conferma ancora una volta il proprio ruolo di città capace e ormai punto di riferimento per ospitare grandi eventi musicali di richiamo nazionale e internazionale – dichiarano il sindaco Federico Basile e l’assessore agli Spettacoli e Grandi Eventi Massimo Finocchiaro –. La città si conferma una tappa strategica per il Meridione d’Italia, grazie a impianti moderni e attrezzati, in grado di garantire spettacoli di qualità, sicurezza e un’esperienza unica per il pubblico. Siamo felici di accogliere per la seconda volta Tiziano Ferro, artista del calibro internazionale che ha scelto Messina come tappa del suo tour”.
